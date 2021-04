Βέμπερ: Να αλλάξει πορεία ο Ερντογάν

Μήνυμα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δεχτεί στενότερους δεσμούς με την Άγκυρα εάν ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν αλλάξει πορεία, έστειλε ο επικεφαλής της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Δεν μπορούμε να ανοίξουμε νέο κεφάλαιο με την Τουρκία και δεν θα δεχτούμε στενότερους δεσμούς, εάν ο πρόεδρος Eρντογάν δεν αλλάξει πορεία» ανέφερε ο κ. Βέμπερ μέσω Twitter.

Συμπλήρωσε δε ότι «οι συνομιλίες για το Κυπριακό στη Γενεύη και οι συνομιλίες με την Ελλάδα είναι σημαντικές για εμάς για να δούμε αν η Άγκυρα είναι πραγματικά έτοιμη για διάλογο. Η μπάλα είναι στο γήπεδο τους».

Full support for @vonderleyen’s passionate plea today for the equal treatment of women and men in all parts of society, including in the highest offices of government. Our values should be a badge of honour when we are abroad, not a source of division at home. @Europarl_EN https://t.co/f4nULsvL76

— Manfred Weber (@ManfredWeber) April 26, 2021