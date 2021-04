Γερμανία: Πέταξαν 40.000 δόσεις του εμβολίου γιατί δεν είχαν άδεια…

Το κέντρο ανοσοποίησης στο Αμβούργο κατέστρεψε περισσότερες από 40 χιλιάδες δόσεις του εμβολίου κατά της Covid-19, που είχε σε πλεόνασμα, καθώς το προσωπικό δεν είχε την κατάλληλη άδεια να τα προσφέρει στο κοινό.

Η Γερμανία έχει χορηγήσει έως τώρα 25.892.613 δόσεις.

Μέχρι τις 25 Απρίλιου τουλάχιστον μια δόση είχε λάβει το 23,4% του πληθυσού, ενώ το 7,2% (5,9 εκατ, άνθρωποι) είχε εμβολιαστεί πλήρως.

Immunization center in Hamburg destroyed over 40K surplus doses of #COVID vaccine because staff didn’t have permission to offer them to public. Just following orders! https://t.co/120sP7JLeC

— Matt Karnitschnig (@MKarnitschnig) April 27, 2021