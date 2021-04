ΗΠΑ: Σάλος για βίντεο με πυροβολισμούς ελεφάντων

Κατακραυγή έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει τον Γουέιν Λαπιέρ, επικεφαλής της αμερικανικής Εθνικής Ενωσης Οπλων (NRA), να πυροβολεί και να προσπαθεί να σκοτώσει έναν ελέφαντα κατά τη διάρκεια σαφάρι στην Μποτσουάνα, το 2013.

Η σκηνή όπου ο Λαπιέρ πυροβολεί τον ελέφαντα τρεις φορές από κοντινή απόσταση με ένα τουφέκι, ενώ είναι ακόμα ζωντανός έπειτα από προηγούμενο πυροβολισμό, κατεγράφη για μια τηλεοπτική εκπομπή που είχε χρηματοδοτήσει ο NRA στο παρελθόν, αλλά δεν προβλήθηκε ποτέ. Το βίντεο περιήλθε στην κατοχή του New Yorker και του The Trace, μη κερδοσκοπικού ιστοτόπου, που χρηματοδοτήθηκε από την Everytown for Gun Safety.

Η προαναφερθείσα ομάδα ιδρύθηκε από τον Μάικλ Μπλούμπεργκ, τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης και έχει δωρίσει δεκάδες εκατ. δολάρια σε οργανώσεις υπέρ του περιορισμού της οπλοκατοχής. Αργότερα, στο βίντεο, η σύζυγος του Λαπιέρ πυροβολεί άλλον ελέφαντα ανάμεσα στα μάτια, καθώς πλησιάζει σε αυτήν και τους οδηγούς, και κόβει μέρος της ουράς του για να το κρατήσει ως ενθύμιο.

Απειλούμενο είδος

Το συγκεκριμένο είδος αφρικανικών ελεφάντων κηρύχθηκε απειλούμενο από τη Διεθνή Ενωση για τη Διατήρηση της Φύσης μόλις τον περασμένο μήνα, ενώ πριν είχε χαρακτηριστεί «ευάλωτο». «Είναι αηδιαστικό να βλέπεις τη βίαιη, αδέξια σφαγή αυτού του όμορφου πλάσματος», δήλωσε η Τάνια Σανέριμπ, διεθνής νομικός, διευθύντρια και δικηγόρος του Κέντρου Βιολογικής Ποικιλομορφίας. «Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποφέρει έτσι».

Ο Αντριου Αρουλανάνταμ, διευθύνων σύμβουλος της NRA, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο. «Το κυνήγι επιτρέπεται πλήρως και διεξήχθη σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς. Το βίντεο προσφέρει μια ελλιπή απεικόνιση και δεν εκφράζει τους τρόπους που αυτή η δραστηριότητα ωφελεί την τοπική κοινότητα και το περιβάλλον. Τέτοια σαφάρι γιορτάζονται στην Μποτσουάνα, τροφοδοτούν χωριά, συμβάλλουν στην οικονομία και στον πολιτισμό και αποτελούν μέρος της ιστορίας της».

Η προβολή του βίντεο έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου ο Λαπιέρ, καταθέτοντας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο πτώχευσης, αναγνώρισε ότι είχε ωθήσει κρυφά τη NRA σε χρεοκοπία, ούτως ώστε να αποτρέψει την προσπάθεια του γενικού εισαγγελέα της Νέας Υόρκης να κλείσει τον οργανισμό.