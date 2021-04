Ισραήλ: Στους 45 οι νεκροί που ποδοπατήθηκαν σε θρησκευτική γιορτή (βίντεο)

Στους 45 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από το τραγικότερο δυστύχημα των τελευταίων ετών στο Ισραήλ, όταν εκατοντάδες προσκυνητές ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια θρησκευτικής εορτής στον βορρά της χώρας το βράδυ της Πέμπτης.

Οι τραυματίες ανέρχονται στους 150, κάποιοι από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ακόμη και το μεσημέρι της Παρασκευής οι αρχές δυσκολεύονταν να απομακρύνουν τους τραυματισμένους προσκυνητές, που είναι υπερορθόδοξοι Εβραίοι, από το σημείο της τραγωδίας.

Breaking: At least 28 dead, 100+ injured, after a platform collapsed at a festival in Meron, Israel. pic.twitter.com/fTmH4pPhTd

Τα μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ ανέφεραν ότι στην ολονύκτια θρησκευτική γιορτή στο Όρος Μερόν συγκεντρώθηκαν 100.000 άνθρωποι, χωρίς την παραμικρή τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας που απαιτούνταν, στην πρώτη τόσο μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων στη χώρα μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Οι συγκεντρωμένοι προσκυνητές για τη γιορτή Λαγκ Μπα’ομέρ, στον τάφο ενός ραββίνου του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, είχαν στριμωχθεί, ενώ τραγουδούσαν και χόρευαν. Περί τα μεσάνυχτα κάποιοι γλίστρησαν από μια κερκίδα και έπεσαν πάνω σε άλλους προκαλώντας περισσότερο πανικό παρά τραυματισμούς. Νομίζοντας ότι επρόκειτο για κάποιου είδους επίθεση, οι προσκυνητές έσπευσαν αλλόφρονες να απομακρυνθούν πατώντας ο ένας τον άλλον.

Civilian tragedy during religious festival in Israel: 45 people (reported) dead: pic.twitter.com/Hjbz1ZSapp

Οι νεκροί και τραυματίες είναι όλοι άνδρες και αγόρια, καθώς η τραγωδία έλαβε χώρα στον χώρο των ανδρών. Κάποιοι νεκροί είναι σε κατάσταση που δεν μπορούν ακόμη να αναγνωριστούν.

Κάθε χρόνο υπάρχει τεράστιος αριθμός ατόμων στον χώρο, και όπως ανέφερε μάλιστα ένας αρχιραββίνος, «φέτος δεν είχαμε θαύμα», εννοώντας ότι κάθε χρόνια προσέρχονται δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές και μόνο από θαύμα δεν είχε συμβεί κάτι σοβαρό, μέχρι φέτος.

#UPDATE A massive stampede at a densely packed Jewish pilgrimage site has left dozens dead in northern Israel.

Rescue workers faced chaotic crowds while trying to evacuate the injuredhttps://t.co/K5MkLnaERt pic.twitter.com/mCHWqHeJOm

— AFP News Agency (@AFP) April 30, 2021