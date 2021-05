SpaceX: Eπιστροφή στη Γη μετά από 167 μέρες στο Διάστημα

Η διαστημική κάψουλα της SpaceX, που μετέφερε στη Γη τέσσερις αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), προσθαλασσώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί ανοιχτά της Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Η διαστημική κάψουλα μετέφερε στη Γη τους αστροναύτες του ISS, μετά την αποστολή τους για 167 ημέρες στο Διάστημα.

Το πλήρωμα, που απαρτίζεται από τρεις Αμερικανούς και έναν Ιάπωνα, δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Η διαστημική κάψουλα προσθαλασσώθηκε στις 02:56 τοπική ώρα (09:56 ώρα Ελλάδος) στον Κόλπο του Μεξικού, ανοιχτά της Πάναμα Σίτι, στην Φλόριντα, έπειτα από πτήση εξίμισι ωρών από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σύμφωνα με τη Nasa.

Undocking confirmed! After 167 days in space – the most for a U.S. spacecraft since the final Skylab mission in 1974 – NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts are coming home. Splashdown is set for 2:57am ET (6:57 UT). Ask questions using #LaunchAmerica. pic.twitter.com/Np49P4mxxl

— NASA (@NASA) May 2, 2021