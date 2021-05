Λονδίνο – G7: Κρούσματα κορωνοϊού στην Ινδική αντιπροσωπεία

Συναγερμός έχει σημάνει στην Σύνοδο G7 στο Λονδίνο με θέμα κυρίως την υγειονομική κατάσταση, καθώς δύο από τα μέλη της αντιπροσωπεία της Ινδίας διαγνώστηκαν θετικά στον κορωνοϊό.

Όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Sky News την Τετάρτη, χωρίς να αναφέρει πηγές, οι Ινδοί αξιωματούχοι στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά, μπήκαν όλοι σε καραντίνα και θα προσπαθήσουν να παρακολουθήσουν τις συναντήσεις διαδικτυακά.

-The 2 Indian delegation members tested positive yesterday. -They were picked up by Public Health England PCR pre-testing. -They did not attend G7 meetings at Lancaster House, but were due to attend today. -A rapid tracing programme is underway.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar, δεν βρεθηκε θετικός στον ιό, μετέδωσε ο Τζο Πάικ στο Twitter.

Μάλιστα, ο Ινδός ΥΠΕΞ συνάντησε τη Βρετανίδα υπουργό Εσωτερικών, Πρίτι Πάτελ, την Τρίτη.

A pleasure to welcome @DrSJaishankar to the @UKHomeOffice today as we signed the landmark Migration & Mobility deal as part of our New Plan for Immigration, providing new opportunities for our young people to live and work here and in India as we recover from the pandemic.

🇬🇧🇮🇳 pic.twitter.com/AWWorBRDze

— Priti Patel (@pritipatel) May 4, 2021