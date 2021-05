Ο Καναδάς ενέκρινε το εμβόλιο της Pfizer για παιδιά 12 ετών και άνω

Τη χορήγηση του εμβολίου των Pfizer/ BioNTech κατά του κορωνοϊού σε παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω ενέκρινε ο Καναδάς, όπως ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Ο Καναδάς γίνεται η πρώτη χώρα που το εγκρίνει για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

#BREAKING Canada authorizes Pfizer Covid vaccine for kids aged 12 and up: official pic.twitter.com/zWRSVg3mw4

— AFP News Agency (@AFP) May 5, 2021