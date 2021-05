Ερντογάν σε Μέρκελ: Η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες

Τηλεδιάσκεψη με την καγκελάριο της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, είχε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την Τετάρτη.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε στη Γερμανίδα καγκελάριο ότι η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες.

Υποστήριξε, δε, ότι στο Αιγαίο συνεχίζονται οι παράνομες επαναπροωθήσεις που είναι εναντίον τους διεθνούς δικαίου και των συνειδήσεων, όπως είπε.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Τουρκία διατηρεί νηφάλια στάση για να διατηρηθεί η θετική ατζέντα.

