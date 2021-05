Υπέρ της κατάργησης της πατέντας στα εμβόλια τάσσονται οι ΗΠΑ

Υπέρ της πρότασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περί κατάργησης της πνευματικής ιδιοκτησίας στα εμβόλια για την Covid-19 τάχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ο κ. Μπάιντεν, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της άρσης των πατεντών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, δήλωσε ότι στηρίζει αυτήν την πρόταση, έπειτα από μια ομιλία του στον Λευκό Οίκο.

Λίγο νωρίτερα, η επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας των ΗΠΑ για την εμπορική πολιτική, Κάθριν Τάι, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τάσσονται υπέρ των εμβολίων Covid-19 χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.

The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8

— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 5, 2021