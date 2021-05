Ε.Ε: Έτοιμη να συζητήσει την άρση της πατέντας στα εμβόλια κατά της Covid-19

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι είναι πρόθυμη να συζητήσει μια πρόταση, η οποία πλέον υποστηρίζεται και από τις ΗΠΑ, για την κατάργηση της πνευματικής ιδιοκτησίας στα εμβόλια κατά της Covid-19, δήλωσε σήμερα Πέμπτη η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ε.Ε. είναι έτοιμη να συζητήσει οποιαδήποτε αποτελεσματική και πραγματιστική λύση», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Για αυτό τον λόγο είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με ποιον τρόπο η πρόταση των ΗΠΑ [για την κατάργηση της πνευματικής ιδιοκτησίας στα εμβόλια Covid] θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου», πρόσθεσε.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά τις προμήθειες αποτελεσματικών εμβολίων στον υπόλοιπο κόσμο», αναφέρει στην ίδια ανάρτηση.

Όπως τονίζει η κ. φον ντερ Λάιεν, «η προτεραιότητά μας είναι να ενισχύσουμε την παραγωγή προκειμένου να επιτευχθεί παγκόσμιος εμβολιασμός», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «προς το παρόν, καλούμε όλες τις χώρες που παράγουν εμβόλια να επιτρέψουν άμεσα τις εξαγωγές και να αποφύγουν μέτρα που να αποτελούν εμπόδια στις αλυσίδες προμηθειών».

The EU is at the forefront of deliveries of effective vaccines to the rest of the world: So far, more than 200 million doses !

As much as have been delivered to Europeans.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 6, 2021