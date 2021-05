Ένταση στη Μάγχη με βρετανικά πολεμικά και Γάλλους ψαράδες (βίντεο)

Το Λονδίνο έστειλε στα νησιά της Μάγχης πολεμικά πλοία λόγω συγκέντρωσης γαλλικών πλοιαρίων έξω από το βρετανικό νησί Τζέρζι εν μέσω διαμάχης για τα δικαιώματα αλιείας στην περιοχή μετά τη συμφωνία για το Brexit.

Τα δύο πολεμικά σκάφη του βρετανικού ναυτικού πλησίασαν κι αυτά στο λιμάνι του Σεν Χέλιερ, της πρωτεύουσας των Νήσων της Μάγχης (Channel Islands), έξω από το οποίο συγκεντρώθηκαν περί τα 80 ψαράδικα σκάφη από τη Γαλλία κατά τις 6 το πρωί.

Μία ώρα αργότερα τα γαλλικά πλοία εισήλθαν στον λιμένα του Σεν Χέλιερ σε μια επίδειξη δύναμης, σε αμφισβήτηση της συμφωνίας σχετικά με την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι Γάλλοι ψαράδες θεωρούν ότι περιορίζει τα δικαιώματα αλιείας τους στη Μάγχη.

BREAKING: A fleet of French fishing boats have descended on Jersey after threatening to blockade the island’s main port over a post-Brexit fishing rights row.

Τα βρετανικά σκάφη Σέβερν και Ταμάρ παρακολουθούσαν διακριτικά τις κινήσεις του γαλλικού στολίσκου, με το πρωθυπουργικό γραφείο στο Λονδίνο να δηλώνει ότι τα πλοία του εστάλησαν «να παρακολουθήσουν την κατάσταση». Ωστόσο υπήρξε και κριτική από την αντιπολίτευση ότι η υπέρμετρη απάντηση, με την αποστολή πολεμικής δύναμης στο σημείο, είχε σκοπό να τονώσει την πατριωτική εικόνα των Συντηρητικών ενόψει των τοπικών εκλογών σε Αγγλία και Σκωτία την Πέμπτη.

Πάντως η παρουσία των πλοίων του βρετανικού πολεμικού ναυτικού αποτέλεσε μια μάλλον λογική κλιμάκωση της ολονύκτιας λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Λονδίνου και Παρισίων σχετικά με το σύστημα αδειοδότησης των Γάλλων αλιέων στην περιοχή, το οποίο ακόμη και οι Βρετανοί αλιείς του Τζέρζι χαρακτηρίζουν «προσβλητικό και μεροληπτικό».

Διαβάστε επίσης: Οι πληγές του Brexit στη βρετανική οικονομία

Το αδειοδοτικό σύστημα, που τέθηκε την περασμένη Παρασκευή σε εφαρμογή έχει ξεσηκώσει τις αντιδράσεις των Γάλλων αλιέων, με το Παρίσι να ανεβάζει τους τόνους μέχρι του σημείου να απειλήσει το Λονδίνο, διά στόματος της υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων της Γαλλίας, την Τρίτη με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης των Νήσων της Μάγχης.

Στην περιοχή έσπευσαν το πρωί της Πέμπτης και δύο σκάφη του γαλλικού λιμενικού σώματος, χωρίς να λάβουν κάποιου είδους δράση προς το παρόν.

#UPDATE Two French patrol vessels have been sent to waters close to the Channel island of Jersey, where more than 50 French fishing boats are protesting over fishing rights, French maritime authorities told AFP

📸 French fishing boats protest off the British island of Jersey pic.twitter.com/enHyqMSfMh

— AFP News Agency (@AFP) May 6, 2021