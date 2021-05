Ρωσία: Εγκρίθηκε το μονοδοσικό εμβόλιο Sputnik Light

Η Ρωσία έδωσε σήμερα το «πράσινο φως» για τη χρήση του νέου, μονοδοσικού εμβολίου κατά του κορωνοϊού, Sputnik Light, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και την επίσημη ανακοίνωση της παρασκευάστριας εταιρίας.

Introducing a new member of the Sputnik family – a single dose Sputnik Light!

It’s a revolutionary 1-shot COVID-19 vaccine with the 80% efficacy – higher than many 2-shot vaccines.

Sputnik Light will double vaccination rates and help to handle epidemic peaks pic.twitter.com/BCybe8yYWU

— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 6, 2021