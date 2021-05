Νεκρός σε τροχαίο διαπρεπής αρχιτέκτονας διεθνούς φήμης

Ο διάσημος γερμανοαμερικανός αρχιτέκτονας Χέλμουτ Γιαν, ο οποίος έγινε γνωστός κυρίως για μεταμοντέρνα δημιουργήματά του από χάλυβα και γυαλί, σκοτώθηκε προχθές Σάββατο σε ηλικία 81 ετών στην πολιτεία Ιλινόι, σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Γιαν, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα, έχασε τη ζωή του το Σάββατο το απόγευμα στο Κάμπτον Χιλς, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά από το Σικάγο, αφού «παρέλειψε να σταματήσει σε σήμα Stop» σε διασταύρωση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Famed architect Helmut Jahn, who designed Chicago’s Thompson Center, killed in bicycle accident in St. Charles. https://t.co/gF986uFoJ0

— Chicago Tribune (@chicagotribune) May 9, 2021