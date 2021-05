Ισραήλ: Ολονύχτιοι βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας – «Είμαστε έτοιμοι για κλιμάκωση»

Δεκάδες είναι οι νεκροί και οι τραυματίες – στην πλειοψηφία τους Παλαιστίνιοι – από τις αιματηρές συγκρούσεις των τελευταίων ημερών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ – τον παλαιστινιακό τομέα της πόλης που κατέχει και έχει προσαρτήσει – παράνομα, βάσει του διεθνούς δικαίου – το Ισραήλ – εξαιτίας των εποικισμών και των εξώσεων των Παλαιστινίων από τα σπίτια τους.

Χθες Δευτέρα τουλάχιστον 520 Παλαιστίνιοι και 32 ισραηλινοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε νέα επεισόδια στην Πλατεία των Τεμενών ενώ ο σημερινός απολογισμός του ΑΡ κάνει λόγο για 700 τραυματίες.

Τη νύχτα, η Χαμάς εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του Ισραήλ.

Ο στρατός του Ισραήλ προχώρησε σε 130 πλήγματα ως αντίποινα και ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν 15 μέλη ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων στη διάρκεια της νύχτας.

Israeli jets bombarded Gaza last night in response to rocket attacks by the militant group Hamas after last-minute attempts to defuse growing protests and violence in east Jerusalem failed. https://t.co/EeSEz6dbfD

— The Times (@thetimes) May 11, 2021