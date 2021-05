Ανάφλεξη στη Λωρίδα της Γάζας: Μήνυμα στήριξης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, καταδίκη της Χαμάς

Το σκηνικό πολέμου που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να βαίνει προς αποκλιμάκωση, καθώς το βράδυ της Τετάρτης, οι συναρμόδιοι υπουργοί της κυβέρνησης του Ισραήλ ενέκριναν σχέδια για την εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον στόχων – «σύμβολα της εξουσίας της Χαμάς» στη Λωρίδα της Γάζας – όπου ζουν δύο εκατομμύρια κάτοικοι υπό ισραηλινό αποκλεισμό – όπως το υπ. Οικονομικών της οργάνωσης.

Από το βράδυ της Δευτέρας, έχουν εκτοξευθεί 1.500 ρουκέτες από τον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα εναντίον του ισραηλινού εδάφους, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του στρατού του Ισραήλ.

Από τη δική του πλευρά ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπεί με μαχητικά αεροσκάφη και επιθετικά ελικόπτερα τη Λωρίδα της Γάζας

Η έξαρση της βίας, που χαρακτηρίζεται η χειρότερη των τελευταίων επτά ετών, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 74 ανθρώπους και έχει τραυματίσει εκατοντάδες άλλους – στην πλειοψηφία τους Παλαιστίνιους – μέσα σε κάτι περισσότερο από δύο ημέρες.

Μήνυμα στήριξης στο Ισραήλ από τις ΗΠΑ – Επικοινωνία Μπάιντεν – Νετανιάχου και Μπλίνκεν – Αμπάς

Την Τετάρτη, ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κλεμάν Μπον, ζήτησε την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ προκειμένου να σταματήσει η νέα έκρηξη βίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και λίγο αργότερα ο πρώην πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για «αδυναμία» επειδή δεν στηρίζει το Ισραήλ όσο σταθερά θα έπρεπε.

Τελικά, το μεσημέρι της Τετάρτης, ο αμερικανός πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του συνομίλησαν με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ενώ η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι θα στείλει έναν επιτετραμμένο στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη για να καλέσει να υπάρξει «αποκλιμάκωση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του Λευκού Οίκου, ο κ. Μπάιντεν «καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων με ρουκέτες εναντίον της Ιερουσαλήμ και του Τελ Αβίβ» και μετέφερε την «απαρασάλευτη υποστήριξή του στην ασφάλεια του Ισραήλ και στο νόμιμο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τον λαό του, με προστασία των αμάχων».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως «η προσδοκία και η ελπίδα» του είναι πως η στρατιωτική κλιμάκωση «θα τελειώσει σύντομα», επιμένοντας «όμως το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στον Τζο Μπάιντεν πως θέλει να «συνεχίσει» τα πλήγματα για να τρωθούν οι «στρατιωτικές δυνατότητες» της Χαμάς.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μπλίνκεν γνωστοποίησε το βράδυ της Τετάρτης (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και ζήτησε να τερματιστούν οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του Ισραήλ.

Επρόκειτο για την πρώτη επαφή υψηλού επιπέδου ανάμεσα στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν και τους Παλαιστίνιους.

«Μίλησα με τον πρόεδρο (σ.σ. της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ) Αμπάς για την κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου για τις απώλειες ζωών. Υπογράμμισα πως είναι ανάγκη να τερματιστούν οι επιθέσεις με ρουκέτες και να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις», ανέφερε ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ μέσω Twitter.

«Οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι αξίζουν εξίσου ελευθερία, αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ευημερία», πρόσθεσε.

