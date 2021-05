Γερμανία: Διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ με αντισημιτικά συνθήματα

Διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ και των Εβραίων πραγματοποιήθηκαν χθες, Τετάρτη, σε πολλές περιοχές της Γερμανίας, με κυριότερες αυτές στο Γκέλζενκίρχεν και στο Ανόβερο, όπου οι συγκεντρώσεις κλιμακώθηκαν βίαια και διαλύθηκαν τελικά από την Αστυνομία.

Στο Γκέλζενκίρχεν, σύμφωνα με την BILD, συγκεντρώθηκαν περίπου 200 άτομα έξω από τη Συναγωγή της πόλης, φωνάζοντας συνθήματα κατά των Εβραίων, ενώ κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης, της Τουρκίας και της Αλγερίας. Η Αστυνομία εμπόδισε την τελευταία στιγμή τους συγκεντρωμένους να πλησιάσουν στην Συναγωγή και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Judenhass mitten in #Gelsenkirchen vor der #Synagoge . Zeiten, in denen Juden auf offener Straße beschimpft werden, sollten längst überwunden sein. Das ist purer #Antisemitismus , sonst nichts! pic.twitter.com/S98Puxl07N

Στο Ανόβερο, η Αστυνομία επενέβη για να διαλύσει συγκέντρωση 550 ατόμων, για λόγους όμως παραβίασης των κανόνων περιορισμού της πανδημίας. Δύο άτομα επιχείρησαν να κάψουν σημαίες του Ισραήλ, φωνάζοντας συνθήματα, όπως «Εβραίοι, ο στρατός του Μωάμεθ θα έρθει και πάλι!». Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για προσβολή εθνικού συμβόλου ξένης χώρας.

Το προηγούμενο βράδυ άγνωστοι έκαψαν σημαίες του Ισραήλ έξω από τις Συναγωγές στη Βόνη και στο Μούνστερ, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να ενισχύσουν την προστασία πιθανών στόχων.

Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας ‘Αρμιν Λάσετ δήλωσε σοκαρισμένος από τα γεγονότα και εξέφρασε την συμπαράστασή του στην εβραϊκή κοινότητα του κρατιδίου του.

«Άναυδο» δήλωσε σήμερα το Κεντρικό Εβραϊκό Συμβούλιο της Γερμανίας, σε ανακοίνωσή του για τα επεισόδια της χθεσινής νύχτας: «Οι καιροί, στους οποίους οι Εβραίοι προσβάλλονταν δημόσια στους δρόμους, θα έπρεπε να έχουν παρέλθει προ πολλού. Εδώ πρόκειται για καθαρό αντισημιτισμό και τίποτα άλλο», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ η «Πρωτοβουλία κατά του Αντισημιτισμού» στο Γκέλζενκίρχεν, η οποία βρισκόταν επιτόπου όταν ξέσπασαν τα επεισόδια στη Συναγωγή, έκανε λόγο για «τρομακτική κατάσταση», επισημαίνοντας ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε κλιμακωθεί ακόμη πιο επικίνδυνα, εάν η Αστυνομία δεν είχε σταματήσει το πλήθος λίγα μέτρα από την Συναγωγή.

Ekelhaft und widerwärtig! #Judenhass und #Antisemitismus haben in Deutschland keinen Platz! Nicht in #Gelsenkirchen, nicht in #Hannover oder sonst wo. Und sie sind auch nicht aus politischen oder aus religiösen Gründen zu rechtfertigen. Punkt. #IStandWithIsrael https://t.co/bhwhXQrQIM

