Κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο στη Γάζα, όπου στεγάζονται το Associated Press και το Al Jazeera

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε κτίριο 13 ορόφων, όπου στεγάζονται τα κεντρικά του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Al Jazeera και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press (AP) στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) και το Reuters.

«Ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε τον πύργο, όπου στεγάζονται τα γραφεία του AP στην πόλη της Γάζας», έγραψε στο Twitter ο Τζον Γκάμπρελ, ένας δημοσιογράφος του AP.

«Ο στρατός είχε προειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του πύργου, στον οποίο το AP έχει τα γραφεία του, ότι θα στοχοθετηθεί», ανέφερε.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν το πολυώροφο κτίριο να πλήττεται από πυραύλους.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera επιβεβαίωσε στο Twitter ότι τα κεντρικά του βρίσκονταν σε αυτό το κτίριο και αναμετέδωσε ζωντανά τις εικόνες του πύργου να καταρρέει, μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης.

«Βόμβες θα μπορούσαν να πέσουν στο γραφείο μας. Τρέξαμε στις σκάλες από τον 11ο όροφο και κοιτάζουμε τώρα το κτίριο από μακριά, προσευχόμενοι ο στρατός να ανακαλέσει», έγραψε σε tweet λίγο πριν από το αεροπορικό πλήγμα ο Φάρες Άκραμ, ανταποκριτής του AP στη Γάζα.

«Εργάζομαι σε αυτό το κτίριο τα τελευταία 11 χρόνια. Έχω καλύψει πολλά γεγονότα από αυτό το κτίριο, έχουμε ζήσει πολλές επαγγελματικές εμπειρίες εκεί. Μέσα σε 2 δευτερόλεπτα εξαφανίστηκε», τόνισε ο δημοσιογράφος του Al Jazeera Σαφουάτ αλ Καχλούτ. Και πρόσθεσε: «Όλοι οι συνάδελφοι, παρά τη θλίψη, δεν σταμάτησαν ούτε για ένα λεπτό. Όλοι αναζήτησαν μια εναλλακτική τοποθεσία για να συνεχίσουν την μετάδοση.

Από το ίδιο δίκτυο, ο Χάρυ Φάουσετ, που βρισκόταν ως ανταποκριτής στην Γάζα, είπε: «Αυτή είναι μια προσωπική στιγμή για όλους μας. Η σκέψη ότι το κτίριο δεν είναι εκεί είναι αδύνατο να το συλλάβουμε».

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν το περιστατικό.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️

The owner of a Gaza high-rise housing the AP and other media outlets says he has received a call from the Israeli military that the building would be targeted. The man said he was told to make sure all residents have evacuated. https://t.co/QyRtPSPtlf

— The Associated Press (@AP) May 15, 2021