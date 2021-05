Miss Universe: Τα πολιτικο-κοινωνικά μηνύματα στα καλλιστεία (Βίντεο)

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός ομορφιάς Miss Universe έγινε πριν λίγες μέρες στο Χόλυγουντ. Εκτος από ομορφιά, λάμψη και υπερθέαμα, τα καλλιστεία περιείχαν και πολιτικο-κοινωνικά μηνύματα, όχι όμως για την «παγκόσμια ειρήνη» και την «πείνα στην Αφρική» – από τα αγαπημένα θέματα των υποψηφίων πριν κάποια χρόνια.

Την παράσταση έκλεψε η διαγωνιζόμενη από τη Μιανμάρ, Θουζάρ Γουίντ Λουίν (Thuzar Wint Lwin) , κατά την διάρκεια της εμφάνισής της με παραδοσιακή ενδυμασία.

Η Λουίν ύφωσε ένα μικρό πανώ με το σύνθημα «προσευχηθείτε για την Μιανμάρ» ως μήνυμα κατά της στρατιωτικής χούντας στη χώρα της, η οποία έχει σκοτώσει εκατοντάδες αντιφρονούντες από τότε που ανέλαβε διά της βίας την εξουσία, μετά το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου.

Η Λουίν κέρδισε το βραβείο της καλύτερης εθνικής ενδυμασίας.

Από την πλευρά της, η Miss Universe Σινγκαπούρη, Μπερναντέτ Μπελ Ονγκ (Bernadette Belle Ong), περπάτησε στην γέφυρα της ομορφιάς με ένα κοστούμι στα χρώματα της εθνικής σημαίας της Σιγκαπούρης και το αντιρατσιστικό σύνθημα “Stop Asian Hate” (Σταματήστε το Μίσος κατά των Ασιατών) στο πίσω μέρος της κάπας της.

Η Miss Universe Ουρουγάη, Λόλα ντε λος Σάντος (Lola de los Santos) έγραψε στην φούστα της (στα χρώματα του ουράνιου τόξου) συνθήματα υπέρ της LGBTQ κοινότητας: «Σταματήστε το μίσος, την βία, την απόρριψη και τους διαχωρισμούς».

Τελικά, Miss Universe – η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο – εστέφθη η καλλονή Andrea Meza από το Μεξικό.