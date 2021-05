ΗΠΑ: Οδηγός που κάπνιζε έβαλε αντισηπτικό και το αυτοκίνητο έγινε «στάχτη» (βίντεο)

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό πυρκαγιάς κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πυροσβέστες στις ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες όταν ο οδηγός που κάπνιζε έβαλε αντισηπτικό χεριών.

Το περιστατικό συνέβη σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην πόλη Ρόκβιλ του Μέριλαντ και ο οδηγός μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα στο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία « η χρήση αντισηπτικού και το κάπνισμα είναι ένας πολύ κακός συνδιασμός, ιδιαίτερα σε μη επαρκώς αεριζόμενους χώρους».

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

(5/13 ~530p) Rockville Pike, Federal Plaza shopping Center, vehicle fire; Cause, Driver using hand sanitizer & smoking a cigarette, which is a bad combo in unventilated area like a car; total loss; @MCFRS_EMIHS treated & transported 1 adult w/ minor burns, NLT https://t.co/eJEMD9ODwR pic.twitter.com/nD7i7pQ5Mc

— Pete Piringer (@mcfrsPIO) May 13, 2021