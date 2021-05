Τα αποτελέσματα του εμβολιασμού στο Ισραήλ: Νέα στοιχεία από τον Αλ. Μπουρλά

Στα εντυπωσιακά αποτελέσματα του εμβολιαστικού προγράμματος στο Ισραήλ αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο CEO της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά παραθέτοντας νέα στοιχεία.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μία χώρα με πληθυσμό περίπου 35 φορές μικρότερο από αυτόν των ΗΠΑ, δείχνει ότι ο εμβολιασμός με το Pfizer-BioNTech κατά τις πρώτες 112 ημέρες απέτρεψε:

New real-world data from @Israel—a country with a population approx. 35 times less than the US—suggest that their vaccination program with Pfizer-BioNTech vaccine in its first 112 days, prevented:

• 158,665 SARS-CoV-2 infections

• 24,597 hospitalizations

• 5,533 deaths

