Επίθεση Ερντογάν κατά Μπάιντεν: Έχει «ματωμένα χέρια»

Επίθεση κατά του Αμερικανού ομολόγου του Τζο Μπάιντεν εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή τη στάση των ΗΠΑ στη σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «ματωμένα χέρια» του κ. Μπάιντεν.

#BREAKING Erdogan says Biden has “bloody hands” for supporting Israel pic.twitter.com/4ETJfAaZXA

— AFP News Agency (@AFP) May 17, 2021