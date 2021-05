Το πρώτο κινεζικό ρόβερ στον Άρη – Εικόνες από τον Κόκκινο Πλανήτη

Τον Ιούλιο του 2020 εκτοξεύτηκε η πρώτη κινεζική αποστολή ρόβερ στον Άρη και μόλις το περασμένο Σάββατο προσεδαφίστηκε στον Κόκκινο Πλανήτη το όχημα Tianwen-1 («Ερωτήσεις προς τα Ουράνια»).

Σήμερα, η Κίνα έδωσε στην δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες που τράβηξε από τον Άρη το ρόβερ Zhurong.

First images from Zhurong rover in Utopia Planitia (CNSA/PEC) pic.twitter.com/lufBMLF7Zw

— Andrew Jones (@AJ_FI) May 19, 2021