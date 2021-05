Ελ Σαλβαδόρ: Κρατούμενοι καλλιεργούν λαχανικά και την… αποφυλάκιση τους

Σε ένα αγρόκτημα στο Ελ Σαλβαδόρ, οι τρόφιμοι μαθαίνουν πώς να καλλιεργούν λαχανικά και να μεγαλώνουν κουνέλια με βασικό σκοπό την τροφή των των ίδιων και των συγκρατουμένων τους.

Όπως τονίζεται, η κοινωνική αυτή εργασία είναι μέρος ενός κυβερνητικού σχεδίου για τη μείωση των ποινών φυλάκισης και των κρατικών δαπανών για τρόφιμα στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.

VIDEO: At a farm in El Salvador, inmates learn how to grow vegetables and raise rabbits for food. It’s part of a government plan to reduce their prison sentence and state expenditure on prison food pic.twitter.com/qggU3Y6DGZ

