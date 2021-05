Ληστεία σε κάστρο της Βρετανίας με λεία πολύτιμους εθνικούς θησαυρούς 

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες που το βράδυ της Παρασκευής εισέβαλλαν στο Κάστρο Arundel, στο Σάσεξ της Βρετανίας και έκλεψαν εθνικούς θησαυρούς αμύθητης αξίας, έχει εξαπολύσει η αστυνομία.

Οι ληστές έκλεψαν πολύτιμο θησαυρό που αξίζει πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες – ανάμεσα στα κειμήλια που εκλαπήσαν ήταν και το χρυσό κομποσκοίνι της Βασίλισσας Μαρίας της Σκωτίας που κρατούσε κατά την εκτέλεσή της.

#Heritagecrime #Theft from @ArundelCastle

Items stolen include 1587 Rosary beads carried by Mary Queen of Scots at her execution.

“Unique artefacts of the Duke of Norfolk’s collection have immeasurably greater & priceless historical importance”https://t.co/seW3YBW2Yt pic.twitter.com/ScgVZ3of64

