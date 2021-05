Εκπαιδευμένα σκυλιά θα «μυρίζουν» όσους νοσούν από κορωνοϊό

Σκυλιά όσφρησης που έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας κάλτσες που φόρεσαν άνθρωποι που μολύνθηκαν από τον ιό SARS-CoV-2 θα μπορούν σύντομα να χρησιμοποιηθούν στα αεροδρόμια ή σε σημεία μαζικής συγκέντρωσης ανθρώπων, προκειμένου να εντοπίσουν την «οσμή του κορωνοϊού» στους ανθρώπους που νοσούν από την COVID-19, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Βρετανοί επιστήμονες.

Δουλεύοντας σε ζευγάρια, τα εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό της COVID-19, μπορούν να ερευνήσουν μέσω της όσφρησης τους τους επιβάτες που βγαίνουν από ένα αεροσκάφος εντός μισής ώρας, ενώ μπορούν να εντοπίσουν όσους έχουν μολυνθεί με ποσοστό ευαισθησίας μεγαλύτερο του 94,3%, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

For our dogs to correctly identify the odour of #COVID19 up to 94.3%% of the time and know when there was no virus present up to 92% is incredible.

Their noses give us hope for safer travel and access to public places.https://t.co/qW8Sq6n2qJ@LSHTM@durham_uni@DHSCgovuk pic.twitter.com/5MeGGWX25r

