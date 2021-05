Κέβιν Σπέισι: Επιστρέφει σε ρόλο ντετέκτιβ που ερευνά κατηγορίες για παιδοφιλία

Ο Κέβιν Σπέισι, που έχει έρθει πολλές φορές αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πρόκειται να παίξει τον μικρό ρόλο ενός ντετέκτιβ σε ένα ιταλικό αστυνομικό δράμα.

Ο 61χρονος ηθοποιός θα υποδυθεί έναν αστυνομικό που ερευνά την υπόθεση ενός άνδρα – τον ρόλο του οποίου θα αναλάβει ο σκηνοθέτης Φράνκο Νέρο – που μπορεί να ζωγραφίζει σκίτσα ανθρώπων ακούγοντας τις φωνές τους, παρόλο που είναι τυφλός και κατηγορείται άδικα για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Κέβιν συμφώνησε να είναι στην ταινία μου», δήλωσε ο Νέρο στο ABC News. Στην ταινία θα εμφανίζεται και η σύζυγος του Νέρο, Βανέσα Ρέντγκρεϊβ, η οποία θα υποδυθεί τη δασκάλα πιάνου του κατηγορούμενου άνδρα.

Ο Σπέισι δεν έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη από το 2017, όταν πάνω από 20 άνδρες ισχυρίστηκαν ότι είχαν παρενοχληθεί σεξουαλικά από τον ηθοποιό όταν εργαζόταν στο θέατρο Old Vic του Λονδίνου μεταξύ 1995 και 2013. Ο Σπέισι ωστόσο αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Επιπλέον, αποσύρθηκε από τον ρόλο του στη σειρά House of Cards του Netflix και οι σκηνές του στο All the Money in the World του Ρίντλεϊ Σκοτ ξαναγυρίστηκαν βιαστικά με τον Κρίστοφερ Πλάμερ, ο οποίος τον αντικατέστησε και μάλιστα κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Τον Οκτώβριο του 2019, οι εισαγγελικές αρχές του Λος Άντζελες έκλεισαν μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης καθώς ο κατήγορος είχε φύγει από τη ζωή, ενώ τον Ιούλιο του 2020, οι εισαγγελείς στη Μασαχουσέτη άφησαν στην άκρη άλλη υπόθεση αφού ο 18χρονος άνδρας που κατηγόρησε τον Σπέισι ότι τον παρενόχλησε, αρνήθηκε να καταθέσει.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, ο ηθοποιός από το Star Trek, Άντονι Ραπ και ένας ακόμη άνδρας υπέβαλαν μήνυση κατά του Σπέισι για σεξουαλικές επιθέσεις τη δεκαετία του ’80, ενώ ήταν έφηβοι.

Ο Ραπ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια κατά του ηθοποιού το 2017 και στη μήνυσή του αναφερόταν λεπτομερώς στους ισχυρισμούς του ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά όταν ήταν 14 ετών. Όταν ο Ραπ προέβη για πρώτη φορά στην εν λόγω κατηγορία, ο Σπέισι ανέφερε ότι δεν θυμόταν το περιστατικό αλλά και ότι ζητούσε συγνώμη.

Από τη στιγμή της «πτώσης» του, ο Σπέισι έχει εμφανιστεί σε μια σειρά από μικρότερα πρότζεκτ, τα οποία είχαν γυριστεί προτού οι κατηγορίες εναντίον του δουν το φως της δημοσιότητας.

