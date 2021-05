Ε.Ε.: Κυρώσεις για την κρατική αεροπειρατεία της Λευκορωσίας

Σκληρή καταδίκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κρατική αεροπειρατεία της Λευκορωσίας. Μεταξύ άλλων, οι ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφή αποφάσισαν τον αποκλεισμό του εναέριου χώρου της ΕΕ σε αεροπλάνα της Λευκορωσίας,

Στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, όλοι οι ηγέτες καταδικάζουν σθεναρά την λευκορωσική ενέργεια και:

Conclusions on #Belarus adopted at #EUCO chaired by @eucopresident pic.twitter.com/MWco6QEiTy

— Barend Leyts (@BarendLeyts) May 24, 2021