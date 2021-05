Ενοπλη επίθεση στο Σαν Χοσέ: Ο δράστης είχε δηλώσει ότι «ήθελε να σκοτώσει κόσμο στη δουλειά»

Εννέα νεκρούς – σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό – άφησε πίσω του ο ένοπλος που άνοιξε χθες πυρ μέσα σε ένα σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Ο δράστης, ο οποίος ονομαζόταν Σαμ Κάσιντι, ήταν εργαζόμενος στο αμαξοστάσιο και μετά την επίθεση αυτοκτόνησε ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

«Γνωρίζω με βεβαιότητα ότι όταν ο ύποπτος συνειδητοποίησε ότι υπήρχαν στο σημείο δυνάμεις επιβολής του νόμου, αυτοκτόνησε», δήλωσε η σερίφης της κομητείας Σάντα Κλάρα, Λόρι Σμιθ σε συνέντευξη τύπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο 57χρονος δράστης έβαλε φωτια στο σπίτι του και στη συνέχεια έφυγε για την δουλειά, όπου και σκότωσε 8 συναδέλφους του.

NEW DETAILS: The gunman who killed 8 people at a San Jose VTA railyard has been identified as VTA employee Sam Cassidy. KRON4 is learning more about the suspect after speaking to his former girlfriend’s attorney. https://t.co/Fbq1pmRO0P

— KRON4 News (@kron4news) May 26, 2021