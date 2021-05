Τουρκικά ΜΜΕ: Ενταλμα σύλληψης για τον αρχιμαφιόζο Σεντάτ Πεκέρ

Στην έκδοση εντάλματος σύλληψης του αρχιμαφιόζου Σεντάτ Πεκέρ προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το ένταλμα σύλληψης έρχεται μία ημέρα μετά και τις δηλώσεις Ερντογάν για στοχοποίηση του ιδίου, της κυβέρνησης και ολόκληρης της Τουρκίας από τον «αρχηγό της μαφίας».

BREAKING- Turkey issues warrant for fugitive mafia leader, Sedat Peker, who is now in the United Arab Emirates.

