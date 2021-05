Ο Ερντογάν εγκαινιάζει το τζαμί Ταξίμ δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας (βίντεο)

Το νεόκτιστο τέμενος Ταξίμ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στην ομώνυμη πλατεία, εγκαινιάζει σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, μετά την πρωινή προσευχή της Παρασκευής.

Το τζαμί έχει έκταση 16.500 τμ και χωρά 2.250 πιστούς, ενώ ξεκίνησε να χτίζεται πριν από 4 χρόνια.

Το τέμενος βρίσκεται ακριβώς πάνω στην πλατεία Ταξίμ, που στο παρελθόν γινόταν εκεί μαζικές συγκεντρώσεις αντικαθεστωτικών, δίπλα στην εκκλησιά της Αγίας Τριάδας και το μνημείο του Ατατούρκ.

Mosque in Istanbul’s Taksim Square will open its doors to worshippers on Friday

Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan will open the mosque where 2,250 people can pray at the same time pic.twitter.com/ODlYxrwlFX

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 27, 2021