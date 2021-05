Η αποενοχοποίηση της πλαστικής χειρουργικής

Oταν πριν από 30 χρόνια ο πλαστικός χειρουργός δρ Χέρλουφ Λουντ ξεκίνησε να ασκεί το επάγγελμά του, η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών του ζητούσε η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκαν να παραμείνει επτασφράγιστο μυστικό. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παράκληση γυναικών που είχαν υποβληθεί σε αυξητική στήθους, καθώς, όπως εξηγεί ο ίδιος, είκαζαν ότι αν η επέμβασή τους γινόταν γνωστή, οι επικριτές τους θα απέδιδαν σε εκείνες «δόλια κίνητρα». Αυτό που του ζητούσαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ήταν η απόλυτη εχεμύθεια. Ο δρ Λουντ, πρώην πρόεδρος της Εταιρείας Αισθητικής των ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα συντελέσθηκε μία στροφή 180 μοιρών. Σήμερα οι ασθενείς επιθυμούν και αναμένουν η επέμβαση στην οποία θα υποβληθούν να καταγραφεί πλήρως, με φωτογραφίες τις οποίες αργότερα θα αναρτήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πλαστική χειρουργός δρ Λάρα Ντέβγκαν, η οποία μετράει 500.000 ακολούθους στον λογαριασμό της στο Instagram και 33.000 στο TikTok, υποστηρίζει ότι η νέα τάση δημοσιοποίησης των αισθητικών παρεμβάσεων και ιδιαίτερα οι αναρτήσεις για τέτοιες επεμβάσεις από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με μεγάλη επιρροή (influencers) και από διασημότητες έχουν εξαλείψει ολοκληρωτικά το στίγμα της πλαστικής χειρουργικής. Ιδίως μετά το αλλόκοτο έτος της πανδημίας, «η διαφάνεια και η ειλικρίνεια αποτελούν αναγκαίες κοινωνικές αξίες και προφανώς κανείς δεν πιστεύει πλέον ότι εξαφανίζονται οι ρυτίδες με νερό και χυμό λεμονιού». Η ίδια χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως προέκταση του ιατρείου της, προκειμένου να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει το κοινό της και κυρίως να διαχειριστεί τις προσδοκίες του σχετικά με το τι είναι εφικτό. Για παράδειγμα, αναρτά βίντεο βλεφαροπλαστικής και εξηγεί τα στάδια της ανάρρωσης.

Παρότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευθύνονται για την εξάλειψη του στίγματος των κοσμητικών επεμβάσεων, πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι τηλεοπτικά ριάλιτι όπως το «Κeeping up with the Kardashians» εισάγουν την εποχή της απόλυτης διαφάνειας όσον αφορά την πλαστική χειρουργική στις ΗΠΑ. Η δρ Ντέβγκαν πιστεύει ότι ακόμα και τα φίλτρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα προκειμένου να βελτιώσουμε αισθητικά μια φωτογραφία σέλφι οφείλουν να τύχουν θετικής κριτικής. «Παλαιότερα, όταν οι ασθενείς επισκέπτονταν τον πλαστικό χειρουργό, έφερναν μαζί τους φωτογραφίες της αγαπημένης τους διασημότητας θέλοντας να περιγράψουν πώς θα ήθελαν να μοιάζουν. Σήμερα προσκομίζουν στο ιατρείο τις δικές τους εξωραϊσμένες σέλφι. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κουλτούρας της διαφάνειας και της ειλικρίνειας. Οι ασθενείς μας δεν θέλουν πλέον να μοιάζουν με κάποιον άλλον, αλλά να γίνουν μια καλύτερη εξωτερικά εκδοχή του εαυτού τους».