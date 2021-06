Κίνα: Αγέλη ελεφάντων κινείται από πόλη σε πόλη προκαλώντας ζημιές και εκκενώσεις (βίντεο)

Τον τρόμο σκορπά στην Κίνα μια αγέλη 15 άγριων ασιατικών ελεφάντων που περιφέρεται από πόλη σε πόλη οδηγώντας σε εκκενώσεις περιοχών και προσεγγίζοντας πλέον μια μεγαλούπολη 8 εκατ. κατοίκων.

Παρά τις προσπάθειες των κινεζικών αρχών να ελέγξουν την πορεία της αγέλης, οι ελέφαντες συνεχίζουν την πορεία τους προς τον Βορρά της Κίνας έχοντας ξεκινήσει από τα νοτιοδυτικά, καλύπτοντας ήδη πάνω από 500 χιλιόμετρα τους τελευταίους μήνες, κυρίως σε αναζήτηση τροφής.

Εκτιμάται ότι οι 15 ελέφαντες που ξέφυγαν από το 2020 από το φυσικό τους χώρο, άγνωστο ακόμη γιατί, έχουν προκαλέσει ζημιές που προσεγγίζουν το 1 εκατ. ευρώ.

Στο διάβα τους έχουν ήδη καταστρέψει 560 στρέμματα σοδειάς, καθώς και κατοικίες, υποχρεώνοντας τις αρχές να παρακολουθούν στενά την πορεία τους μέσω ντρόουν και να προβαίνουν σε εκκενώσεις περιοχών που προσεγγίζουν οι ελέφαντες.

Ειδικά στην επαρχία Γιουννάν, που συνορεύει με Βιετνάμ, Λάος και Μιανμάρ, οι τοπικές αρχές έχουν επιστρατεύσει τεχνητά εμπόδια αλλά και… τόνους τροφής ώστε να αλλάξουν την πορεία των 15 ελεφάντων, που περιλαμβάνουν και τρία ελεφαντάκια.

A herd of wild Asian elephants has been wandering through cities in southwest China 🐘🐘🐘

Authorities are baffled as to why they have travelled so far from home https://t.co/C9fh99Yl9t pic.twitter.com/ePpk4KY4nP

— BBC News (World) (@BBCWorld) June 1, 2021