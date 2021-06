Ε.Ε.: Ξεπέρασαν τους 250 εκατ. οι εμβολιασμοί – 80 εκατ. και με τις δύο δόσεις

Το ορόσημο των 250 εκατομμυρίων εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού ξεπέρασε σήμερα, Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι περισσότεροι από 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

«Είμαστε σε καλό δρόμο για να επιτύχουμε τον στόχο μας: να παραδοθούν αρκετές δόσεις για τον εμβολιασμό του 70% του ενήλικου πληθυσμού της Ε.Ε. τον Ιούλιο» πρόσθεσε η κ. Φον ντερ Λάιεν.

