Έκλεισε οριστικά το blog του Ντόναλντ Τραμπ

Βραχύβιο αποδείχτηκε το blog που είχε δημιουργήσει ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, με την ονομασία «Από το γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ», καθώς σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του έκλεισε οριστικά.

Ο Τραμπ, ο οποίος παραμένει εκτός Facebook και Twitter, επειδή με τις αναρτήσεις του υποκίνησε τα βίαια επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου και την εισβολή στο Καπιτώλιο, είχε αποφασίσει να επανέλθει με ένα blog «παλαιάς κοπής», προκειμένου να επικοινωνεί με τους υποστηρικτές του.

Remember how Donald Trump was going to launch an amazing new social media platform to compete with Facebook and Twitter?

And remember how it ultimately turned out to be just a personal blog, like something from WordPress in the 00s?

— David Frum (@davidfrum) June 2, 2021