Γαλλία: Λήξη συναγερμού – Δεν βρέθηκε «εκρηκτικός μηχανισμός» σε αεροσκάφος της Air France

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στις αρχές του διεθνούς αεροδρομίου Σαρλ ντε Γκωλ, μετά την πληροφορία περί ύποπτου «εκρηκτικού μηχανισμού» σε αεροσκάφος της Air France που εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα του Τσαντ, Ντζαμένα, προς το Παρίσι.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του AFP, το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε πως δεν εντοπίστηκε βόμβα στο αεροσκάφος, ωστόσο η «απειλή» διερευνήθηκε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ζεράλ Νταρμανέν είχε τονίσει πως η πτήση προσγειώθηκε στο Παρίσι χωρίς προβλήματα, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν έρευνες».

CORRECTION: France probing bomb threat on a flight from Chad to Paris: ministry (CORRECTS to make clear no confirmation bomb has been found on plane but threat being investigated)

