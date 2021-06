Πατέντες εμβολίων: Πρόταση Βρυξελλών στον ΠΟΕ για διευκόλυνση της παραγωγής

Την πρότασή της για τη διεύρυνση της διάθεσης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού υπέβαλε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε σκευάσματα για πολλές χώρες στον κόσμο υποφέρουν από ελλιπή εμβολιασμό.

Η πρόταση των Βρυξελλών υποβλήθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και αφορά σε εναλλακτικό σχέδιο προς εκείνο των ΗΠΑ περί άρσης της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των εμβολίων, καθώς συστήνει την παραγωγή εμβολίων από άλλες εταιρίες κατά την κρίση των εθνικών κυβερνήσεων και με αποζημίωση στους κατόχους των πατεντών.

Η ευρωπαϊκή πρόταση αφορά στην ελεύθερη διασυνοριακή διακίνηση εμβολίων αλλά και θεραπειών του κορωνοϊού, χωρίς περιορισμούς από κρατικές αρχές, στην ενθάρρυνση των φαρμακοβιομηχανιών να επεκτείνουν την παραγωγή των εμβολίων και να εξασφαλίσουν προσιτές τιμές στις χώρες που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμμένει στη γενική θέση της υπέρ της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των εμβολίων, αλλά καλεί τον ΠΟΕ και τις κυβερνήσεις-μέλη του να εγκρίνουν την υποχρεωτική άδεια παραγωγής των σκευασμάτων κατά του κορωνοϊού όπου μια χώρα κρίνει απαραίτητο.

Αυτό σημαίνει, όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν, ότι ενώ οι εθελοντικές άδειες είναι προτιμητέες (με τις εταιρίες να μοιράζονται την παραγωγή και την ειδίκευσή τους), θα πρέπει μια κυβέρνηση να αποδίδει υποχρεωτική άδεια η οποία θα επιτρέπει σε πρόθυμο παραγωγό να φτιάξει εμβόλια χωρίς την αποδοχή εκείνου που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Εξηγεί ότι αυτή η παράκαμψη της προστασίας των δικαιωμάτων είναι νόμιμη λόγω της έκτακτης κατάστασης της πανδημίας.

The pandemic is still with us and there can be no room for complacency.

We have proposed to @wto a multilateral trade response to the #COVID19 pandemic.

Our goal is to expand the production of vaccines and treatments and to ensure universal and fair access. 🌍 #StrongerTogether pic.twitter.com/iUMzoMKieZ

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) June 4, 2021