Αύξηση κρουσμάτων σε 70 χώρες, μείωση σε 107 – Η εικόνα στην Ελλάδα

Πολλές χώρες αναφέρουν λιγότερα νέα κρούσματα κορωνοϊού. Ωστόσο, τα παγκόσμια δεδομένα δείχνουν ότι η πανδημία COVID-19 δεν έχει τελειώσει ακόμη, αναφέρει σε δημοσίευμά της η DW, συνοψίζοντας την κατάσταση.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, στόχος όλων των χωρών είναι να καταγράψουν μηδενικό αριθμό κρουσμάτων για τέσσερις συνεχείς εβδομάδες. Επί του παρόντος, αυτό το έχουν καταφέρει έξι από τις 188 χώρες και εδάφη που περιλαμβάνει στη σύνοψή της η Deutsche Welle. Πρόκειται για το Τατζικιστάν, το Βατικανό, της Νήσους Μάρσαλ, τα Σαμόα, τις Νήσους Σολομώντα και το Βανουάτου.

Τις τελευταίες 14 ημέρες, αύξηση κρουσμάτων καταγράφηκε σε 70 χώρες. Εξ αυτών, σε 13 ανακοινώθηκαν υπερδιπλάσια νέα κρούσματα, σε σύγκριση το προηγούμενο 14ήμερο.

Στις χώρες όπου ήταν θεαματική η αύξηση νέων κρουσμάτων περιλαμβάνονται η Ιρλανδία, τα Φίτζι, το Αφγανιστάν, η Μιανμάρ, η Ταϊβάν, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Γουινέα Μπισάου, η Λιβερία, η Ναμίμπια, η Ουγκάντα, η Ζάμπια, η Αϊτή και η Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις.

Σταθερή ήταν η κατάσταση σε 11 χώρες, οι οποίες κατέγραψαν παρόμοιο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με το προηγούμενο 14ήμερο.

Λιγότερα νέα κρούσματα κατέγραψαν 107 χώρες, σύμφωνα με τη DW, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα. Σημειώνεται ότι 38 χώρες κατέγραψαν λιγότερα από τα μισά νέα περιστατικά το τελευταίο 14ήμερο, σε σύγκριση με το προηγούμενο.

