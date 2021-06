Ινδία: Μάσκα μιας χρήσεως γίνεται μιας… φυτείας (βίντεο)

Τη λύση για τον τεράστιο όγκο μασκών μιας χρήσης που δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον βρήκε εταιρία στην Ινδία, δημιουργώντας τη μάσκα που τη φοράς, τη βγάζεις, τη φυτεύεις και βλασταίνει.

Στη χώρα που πλήττεται όσο καμία σήμερα από τον κορωνοϊό, μια εταιρία φρόντισε να παραγάγει τη μάσκα που φυτρώνει αντί να προστίθεται στα απορρίμματα, προερχόμενη από ιστούς βάμβακος.

Η μάσκα μιας χρήσης της εταιρίας Paper Seed φέρεται να προσφέρει προστασία εφάμιλλη της χειρουργικής Ν95, και παράγεται από ανακυκλωμένα βαμβακερά χαλιά. Έτσι οι μάσκες έχουν μέσα τους σπόρους, και όταν φυτευθούν, μετά τη χρήση τους κατά του κορωνοϊού, δημιουργούν μια μικροσκοπική πρασινάδα.

In a very rural area of southern India, an eco-friendly NGO has created a single-use face mask that, when disposed of into the soil, blooms into plants.

— ABC News (@ABC) June 7, 2021