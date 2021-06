Ελπιδοφόρος για D-Day: Φόρος τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για να κατανικήσουν την τυραννία

Την 77η επέτειο της D-Day, δηλαδή της ημέρας απόβασης των Συμμαχικών Δυνάμεων στη Νορμανδία με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ποσειδών», μνημονεύει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με χθεσινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Today, the 77th Anniversary of #DDay, let us all pause for a moment to remember those who sacrificed their lives to defeat tyranny, that we might live ours in freedom. May their memory be eternal. pic.twitter.com/7uQ8NV1Uv1

