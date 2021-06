Η Ελισάβετ τίμησε τους πιστούς φίλους και συνεργάτες του Πρίγκιπα Φίλιππου

Στις 10 Ιουνίου, σε μία σπάνια τελετή, η Βασίλισσα Ελισάβετ τίμησε τους πιο στενούς φίλους και συνεργάτες του εκλιπόντος συζύγου της, την ημέρα που ο πρίγκιπας Φίλιππος θα γινόταν 100 ετών (γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1921 στο Μον Ρεπό της Κέρκυρας), ως αναγνώριση της υπηρεσίας εκείνων που βρίσκονταν πιο κοντά στον Δούκα του Εδιμβούργου.

Ενδεικτικά, ο ιδιωτικός γραμματέας και ταμίας του Δούκα του Εδιμβούργου, και γενικά το δεξί χέρι του πρίγκιπα Φίλιππου για 11 χρόνια, έγινε Διοικητής της Βασιλικής Βικτωριανής Τάξης (CVO).

Ανάμεσα σε αυτούς που τιμήθηκαν από τη Βασίλισσα με τα σπάνια βραβεία Demise ήταν και άτομα που έπαιξαν βασικό ρόλο στην κηδεία του Δούκα του Εδιμβούργου, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος του Land Rover – του αγαπημένου οχήματος του εκλιπόντος που μετέφερε το φέρετρο με τη σορό του, κατόπιν δικής του τελευταίας επιθυμίας.

