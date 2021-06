Συνάντηση Τζο Μπάιντεν – Βασίλισσας Ελισάβετ

Μετά το πέρας των εργασιών της συνόδου της G7 και λίγο πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες όπου θα συμμετέχει στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έγινε δεκτός από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Μαζί με τη σύζυγό του Τζιλ πέταξαν με ελικόπτερο από την Κορνουάλη της νότιας Αγγλίας μέχρι το κάστρο του Ουίνδσορ που βρίσκεται λίγο έξω από το Λονδίνο. Εκεί τους περίμενε τιμητικό άγημα το οποίο και επιθεώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, πριν παρακολουθήσει σύντομη στρατιωτική παρέλαση.

Είναι ο 13ος πρόεδρος των ΗΠΑ που συναντά η βασίλισσα Ελισάβετ από τους συνολικά 14 που πέρασαν το κατώφλι του Λευκού Οίκου τα τελευταία 69 χρόνια, από τότε δηλαδή που η Ελισάβετ Β’ ανήλθε στον θρόνο.

Στην τριήμερη σύνοδο των G7, o Αμερικανός πρόεδρος έκλεψε τις εντυπώσεις καθώς έδειξε να συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις των άλλων ηγετών σε μια σειρά από διεθνή ζητήματα όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο τρόπος εξάλειψης της πανδημίας, η στάση που πρέπει να κρατήσει η Δύση απέναντι στην Κίνα κτλ. Σε αντίθεση με τον προκάτοχο του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, είχε πλήξει το κύρος των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση που έκανε ο Τζο Μπάιντεν με το που «πάτησε» το πόδι του στην Ευρώπη: «Οι ΗΠΑ επέστρεψαν». Δήλωση που επανέλαβε και στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Κορνουάλη.

President Joe Biden and his wife Jill arrived at Windsor Castle for tea with Queen Elizabeth at the end of a G7 summit and as he wraps up the British leg of his first international trip since taking office https://t.co/vsgeyns1mn pic.twitter.com/htwobTqbnj

— Reuters (@Reuters) June 13, 2021