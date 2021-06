Κίνα προς G7: «Πάψτε να συκοφαντείτε το Πεκίνο»

Η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο κατήγγειλε την κοινή δήλωση του G7 για την Κίνα ως χονδροειδή παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, σε δήλωση που κοινοποίησε το πρωί της Δευτέρας.

«Σταματήστε να συκοφαντείτε την Κίνα», αναφέρει χαρακτηριστικά η δήλωση της πρεσβείας της ασιατικής χώρας.

Όπως τόνισε η διπλωματική αποστολή της Κίνας στη βρετανική πρωτεύουσα, αντί να προκαλεί τεχνητές αντιπαραθέσεις και εντάσεις, η ομάδα των επτά πλουσιότερων χωρών, όπως αυτοαποκαλείται το G7, που εξαιρεί πάντως την Κίνα, καλύτερα θα ήταν να κάνει κάτι που θα είναι πιο κοντά στο να προωθεί τη διεθνή συνεργασία.

Η πρεσβεία πρόσθεσε ακόμη ότι το Πεκίνο θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια για τον εντοπισμό της προέλευσης του κορωνοϊού, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί προσπάθειας απόκρυψης στοιχείων.

Υπόσχεται επίσης να αντιπαλέψει η Κίνα κάθε είδους αδικίες σε βάρος της ή μέτρα που τυχόν επιβληθούν εναντίον της.

