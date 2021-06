NATO: Η Ρωσία να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο – «Ανησυχία» για τις φιλοδοξίες της Κίνας

Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συμφώνησαν κατά τη Σύνοδό τους να ενισχύσουν τη συμμαχία «ως το οργανωτικό πλαίσιο για τη συλλογική άμυνα της ευρωατλαντικής περιοχής, απέναντι σε όλες τις απειλές, απ’ όλες τις κατευθύνσεις».

Στο τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου καταγγέλλεται η εντεινόμενη απειλή που συνιστά η στρατιωτική ενίσχυση της Ρωσίας και καλείται η Μόσχα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο.

«Όσο η Ρωσία δεν δείχνει ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο και δεν σέβεται τις διεθνείς υποχρεώσεις και ευθύνες της, δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα», προειδοποιούν οι ηγέτες στα συμπεράσματα της συνόδου τους.

Σημειώνεται ωστόσο ότι «δεν έχουμε καμία πρόθεση να αναπτύξουμε χερσαίους πυρηνικούς πυραύλους στην Ευρώπη», αλλά το ΝΑΤΟ «θα απαντήσει» στο αυξανόμενο οπλοστάσιο της Ρωσίας.

Επίσης, οι ηγέτες καλούν τη Μόσχα να άρει τον χαρακτηρισμό «εχθρική χώρα» για την Τσεχία και τις ΗΠΑ.

Για την Κίνα, το ΝΑΤΟ εκφράζει «ανησυχία» για τις δεδηλωμένες φιλοδοξίες του Πεκίνου και την ανάπτυξη του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας αυτής, γεγονότα τα οποία χαρακτηρίζει «συστημικές προκλήσεις» για τη διεθνή τάξη.

