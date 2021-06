Τελευταία Σύνοδος του ΝΑΤΟ για Μέρκελ: «Να βρεθεί ισορροπία με Κίνα»

Το ΝΑΤΟ πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία στον τρόπο που αντιμετωπίζει την Κίνα, χωρίς να την υποτιμά, ούτε όμως και να την υπερτιμά, δήλωσε η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ μετά τη Σύνοδο των ηγετών της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για την τελευταία Σύνοδο στην οποία συμμετείχε η κ. Μέρκελ, καθώς τον Σεπτέμβριο αποχωρεί από την καγκελαρία.

«Αν δούμε τις κυβερνοαπειλές και τις υβριδικές απειλές, αν δούμε τη συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας, απλώς δεν γίνεται να αγνοήσουμε την Κίνα», είπε η Γερμανίδα καγκελάριος.

«Όμως δεν πρέπει και να την υπερτιμούμε, χρειάζεται να βρούμε τη σωστή ισορροπία», πρόσθεσε.

Η Κίνα, συνέχισε η Μέρκελ, είναι αντίπαλος σε πολλά θέματα αλλά εταίρος σε πολλά άλλα.

Όσον αφορά τη Ρωσία, υποστήριξε ότι δεν αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ ως εταίρο αλλά «δυστυχώς ως αντίπαλο».

Ήταν σαφές, συνέχισε, από τη σημερινή συζήτηση, ότι η Ρωσία συνιστά μεγάλη πρόκληση.

Angela Merkel attended her last NATO summit in Brussels today.

As the alliance branded Beijing a security risk for the first time, Merkel stressed the need to “find the right balance,” adding that China was “a rival in many areas” but also a partner in many others. pic.twitter.com/8OwnQiwT9W

— DW Europe (@dw_europe) June 14, 2021