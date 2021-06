Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Κατέβασα» το Ψηφιακό Πιστοποιητικό και ξεκινώ την περιοδεία μου

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε σήμερα τους σταθμούς της περιοδείας της για το «Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη», τονίζοντας ότι ήδη κατέβασε την εφορμογή του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid στο κινητό της.

«Σχεδιάζω τώρα να ξεκινήσω την περιοδεία στα 27 κράτη-μέλη για το NextGenerationEU. Είμαι πολύ περίεργη να ελέγξω και να δω πώς λειτουργεί αυτό το πιστοποιητικό» είπε χαρακτηριστικά.

«Ελπίζω να μπορεί να επαληθευτεί σε όλες τις χώρες που θα επισκεφτώ. Οι μισές χώρες της ΕΕ είναι ήδη συνδεδεμένες, αποκτήστε κιεσείς το δικό σας» προτρέπει τους Ευρωπαίους πολίτες η πρόεδρος της Κομισιόν σε βίντεο που ανέβασε στα social media.

Today I start my #NextGenerationEU tour.

I dowloaded my 🇧🇪 #EUDigitalCOVIDCertificate!

I hope it can be verified in all the countries I’ll visit.

Half of EU countries are already connected.

More and more people get the certificate. Get yours too! https://t.co/pStCo29NWx

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2021