Μαραθώνια συνάντηση Μπάιντεν – Πούτιν: Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Μια ευρεία γκάμα θεμάτων έθεσαν επί τάπητος στο πλαίσιο της συνάντησης τους στην Villa La Grange, στη Γενεύη ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ρώσος ομόλογος του, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν, ο οποίος προχώρησε πρώτος σε δηλώσεις, είπε ότι οι δύο άνδρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών και να υπάρξει αμοιβαία επιστροφή των πρεσβευτών τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στην Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι δεν ένιωσε καμία πίεση στη διάρκεια των συζητήσεων του με τον Μπάιντεν και πως δεν υπήρχε εχθρότητα ανάμεσα τους, ωστόσο -όπως γνωστοποίησε- δεν δέχθηκε πρόσκληση από τον ομόλογο του να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο.

Αρχικώς υπήρξε το τετ α τετ των δύο ηγετών, μόνο με την παρουσία των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, των κυρίων Μπλίνκεν και Λαβρόφ. Η συνάντηση είχε διάρκεια 93 λεπτών. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, οι δύο ηγέτες είχαν νέο γύρο επαφών, αυτή τη φορά με διευρυμένη σύνθεση.

Ο δεύτερος κύκλος είχε διάρκεια 65 λεπτών και οι δύο άνδρες είχαν ακουστικά με αυτόματη μετάφραση, ενώ στον πρώτο γύρο των συζητήσεων ο διάλογος έγινε μέσω διερμηνέων που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Συνολικά οι επαφές Μπάιντεν – Πούτιν είχαν χρονική διάρκεια μικρότερη από αυτή που αναμενόταν.

Live εικόνα από το CNN

Προηγήθηκε ο Πούτιν, ο οποίος έκανε δηλώσεις από το Μέγαρο όπου διεξήχθη η συνάντηση.

«Οι Αμερικανοί και Ρώσοι πρεσβευτές θα επιστρέψουν στα διπλωματικά τους πόστα για να αναλάβουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους», τόνισε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» τις συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογο του.

Ο Πούτιν εκτιμήσε ότι είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς σε αυτή την φάση το κατά πόσο θα βελτιωθούν οι διμερείς σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι «οι απώλειες των Αμερικανών από τις κυρώσεις δεν είναι λιγότερες από αυτές της Ρωσίας».

Δήλωσε επίσης ότι «οι κυρώσεις έχουν ήδη ωθήσει ορισμένες αμερικανικές εταιρείες να εγκαταλείψουν τη Ρωσία και να παραχωρήσουν την επιχείρησή τους σε αντιπάλους».

«Οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», δήλωσε, για να προσθέσει: «Και οι δύο πλευρές πρέπει να αναλάβουν ορισμένες υποχρεώσεις εκεί».

Σε ερώτηση Ρώσων δημοσιογράφων, τόνισε ότι «πιστεύουμε πως η αμερικανική πλευρά είναι έτοιμη να εξετάσει λύσεις».

Σε ερώτηση του CNN, εάν θα χαρακτήρισε το κλίμα της συνάντησης «εχθρικό ή φιλικό», ο Πούτιν είπε: «Έχουμε τις διαφορές μας, αλλά και οι δύο πλευρές ακούσαμε τις θέσεις του άλλου».

Ο ίδιος είπε ότι το θέμα της Ουκρανίας τέθηκε επί τάπητος, ενώ ερωτηθείς αναφορικά με τη συμμετοχή της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ο Πούτιν απάντησε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι για να συζητήσουμε εδώ».

Ερωτηθείς σχετικά, ο Πούτιν είπε ότι ο ηγέτης της Ρωσικής αντιπολίτευσης Ναβάλνι γνώριζε ότι θα συλληφθεί κατά την επιστροφή του στην Ρωσία, καθώς είχε παραβιάσει τον νόμο, «παρά ταύτα αποφάσισε να γυρίσει έτσι κι αλλιώς».

Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος από τις εξηγήσεις Μπάιντεν σχετικά με τον χαρακτηρισμό «δολοφόνος» που του είχε αποδώσει, ενώ σε άλλη ερώτηση είπε ότι δεν θυμάται δήλωση του Μπάιντεν, όταν εκείνος ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και φέρεται να είχε δηλώσει πως όταν κοίταξε τα μάτια του Πούτιν, δεν είδε καμία ψυχή.

Το CNN μετέδωσε ότι ο Μπάιντεν και οι στενοί του σύμβουλοι παρακολουθούν τις δηλώσεις Πούτιν προκειμένου να δουν τι ερμηνεία δίνει στις συζητήσεις ο Ρώσος πρόεδρος, προκειμένου να απαντήσεις σχετικά κατόπιν.

Στις 18.30, ο Μπάιντεν αποχώρησε, χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο, από το Μέγαρο όπου διεξήχθη η συνάντηση. Αναμένονται οι δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου από αίθουσα του ξενοδοχείου του.

Η συνάντηση υπό διευρυμένη σύνθεση ξεκίνησε στην Κίτρινη αίθουσα της Βίλας Λα Γκρανζ με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών.

Από ρωσική πλευράς συμμετείχαν ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο αναπληρωτής του Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ και ο αρχηγός του Γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων και πρώτος αναπληρωτής του υπουργού Αμύνης στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ. Επίσης για τις συνομιλίες με θέμα τα περιφερειακά ζητήματα, που αφορούσαν την Ουκρανία και την Συρία, είχαν προσκληθεί αντίστοιχα στην συνάντηση κορυφής ο αναπληρωτής της διοίκησης της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Κόζακ και ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για τη διευθέτηση της συριακής κρίσης Αλεξάντρ Λαβρέντιεφ.

Στη σύνθεση της αμερικανικής αντιπροσωπείας σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN συμμετείχαν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν, ο διευθυντής αρμόδιος για θέματα Ρωσίας και Κεντρικής Ασίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας παρά το Λευκώ Οίκω Έρικ Γκριν, καθώς και η υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για πολιτικές υποθέσεις Βικτόρια Νούλαντ.

Επίσης στη συνάντηση κορυφής παρευρίσκοντο και οι πρέσβεις των δύο χωρών Ανατόλι Αντόνοφ και Τζον Σάλιβαν.

Επρόκειτο για την πρώτη συνάντηση Μπάιντεν με τον Πούτιν, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος ανέλαβε τα ηνία του Λευκού Οίκου. Ο κ. Μπάιντεν, πριν τη συνάντηση, ανέφερε πως «πάντα είναι καλύτερο να γίνονται συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο».

Σημειώνεται ότι κατόπιν επιθυμίας της Ουάσιγκτον, οι δύο άνδρες δεν θα κάνουν δηλώσεις από κοινού, αλλά ο καθένας ξεχωριστά.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι Μόσχα επιδίωκε κοινή συνέντευξη Τύπου προκειμένου ο Πούτιν να δώσει το ρυθμό στο πρώτο κύμα των πληροφοριών. Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν, θέλοντας να αποφύγουν τις εικόνες του 2018, μετά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στο Ελσίνκι, αλλά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο μιας τετατμένης συζήτησης των δύο ηγετών σε απευθείας μετάδοση.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ, εν αναμονή των δηλώσεων, έδιναν έμφαση στη γλώσσα του σώματος των δύο ανδρών, προσπαθώντας παράλληλα να αποκωδικοποιήσουν τις διαρροές τόσο της αμερικανικής όσο και της ρωσικής πλευράς.

Σε πρώτο επίπεδο, η επαφή των δύο ανδρών έκρυβε μια αμηχανία, ωστόσο οι δύο έμπειροι πολιτικοί φαίνονται να κάνουν μια θερμή χειραψία, αλλά και να γελάνε μέσα στην αίθουσα της συνάντησης, λίγο πριν αρχίσει η συνομιλία τους.

«Κύριε πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας να συναντηθούμε σήμερα. Ξέρω ότι είχατε ένα μακρύ ταξίδι, πολλή δουλειά. Ωστόσο, πολλά ζητήματα έχουν συσσωρευτεί στις σχέσεις Ρωσίας-Αμερικής που απαιτούν συζήτηση στο υψηλότερο επίπεδο και ελπίζω ότι η συνάντησή μας θα είναι παραγωγική», είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στην έναρξη της συνάντησης των δύο ανδρών.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Τζο Μπάιντεν, ευχαριστώντας τον Πούτιν: «Όπως είπα και πριν, κάθε συνάντηση ενώπιος ενωπίω είναι μια ικανοποιητική συνάντηση. Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε πού έχουμε κοινά ζητήματα και σε ποια θέματα μπορούμε να εργαστούμε μαζί. Και όπου έχουμε διαφωνίες, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα ώστε να συζητήσουμε ορθολογικά αυτά τα ζητήματα – οι δύο μεγάλες δυνάμεις».

Λίγο πριν την έναρξη της κατ’ ιδίαν συνάντησης των δύο ηγετών, Μπάιντεν και Πούτιν φωτογραφήθηκαν από τους φωτορεπόρτερ, ωστόσο ακολούθησε μια στιγμή αναταραχής όταν άνδρες της ασφάλειας του Ρώσου προέδρου ώθησαν έξω από την αίθουσα τους δημοσιογράφους.

Το Axios μεταδίδει ότι Ρώσοι από την ασφάλεια του Πούτιν άρχισαν ξαφνικά να σπρώχνουν τους δημοσιογράφους, με αποτέλεσμα κάποιοι να σκοντάψουν στα σχοινιά και να βρεθούν στο πάτωμα, μπροστά από τους δύο προέδρους.

Η δημοσιογράφος του Politico Ανίτα Κούμερ αποκάλεσε τη σκηνή «χαοτική».

Σημειώνεται ότι ο πήχυς των προσδοκιών ήταν χαμηλά, όπως συμφωνούν και οι δύο πλευρές.

Αμφότεροι οι ηγέτες έχουν δηλώσει ότι ελπίζουν η πρώτη τους αυτή συνάντηση από την ανάληψη των καθηκόντων του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο να οδηγήσει σε εξομάλυνση και σταθερότητα των διμερών σχέσεών τους. Κι αυτό παρότι οι διαφορές τους παραμένουν μεγάλες σε ευρεία γκάμα θεμάτων, από τον έλεγχο των όπλων και τις κυβερνοεπιθέσεις, έως την Ουκρανία και τις παρεμβάσεις στις εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ.

«Δεν αναμένουμε και σπουδαία αποτελέσματα από αυτή τη συνάντηση αυτή», σχολίασε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος εντός του αεροπλάνου του Προέδρου, εν πτήσει προς τη Γενεύη.

