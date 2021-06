Ιμαλάια: Τουλάχιστον 17 νεκροί από εκτεταμένες πλημμύρες (βίντεο)

Δέκα νεκρούς στο Μπουτάν κι άλλους επτά στο Νεπάλ μαζί με εκτεταμένες πλημμύρες, άφησαν πίσω τους οι μουσώνες που έπληξαν τις περιοχές στους πρόποδες των Ιμαλαΐων αυτή την εβδομάδα.

Η αρχή της περιόδου των μουσώνων ήρθε εξίσου απειλητική με πέρυσι, όταν πάνω από 130 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις πλημμύρες. Η τριήμερη καταιγίδα στα βασίλεια των Ιμαλαΐων οδήγησε στον θάνατο 17 ανθρώπων συνολικά σε Μπουτάν και Νεπάλ.

Στο Μπουτάν το νερό παρέσυρε μια ολόκληρη κατασκήνωση σε βουνό, προκαλώντας τον θάνατο 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε, περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Θίμφου.

Το σημείο της τραγωδίας δεν είναι προσβάσιμο από όχημα, ενώ απαιτεί πεζοπορία 11 ωρών για να προσεγγιστεί. Τελικά προσέτρεξαν δύο ελικόπτερα για τη διάσωση των τραυματιών.

Flash floods triggered by annual monsoon rains wreak havoc in #Nepal, seven killed#nepalfloods pic.twitter.com/OnEcLiIizh

— editorji (@editorji) June 17, 2021