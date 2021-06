Αριζόνα: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε οκτώ διαφορετικές τοποθεσίες – Ένας νεκρός, 12 τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 12 τραυματίστηκαν -οι τρεις από σφαίρες- σε σειρά επιθέσεων που φέρεται να διέπραξε ένοπλος μετακινούμενος με αυτοκίνητο στην Αριζόνα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η αστυνομία, η οποία διευκρίνισε πως έχει συλλάβει έναν ύποπτο.

Ο άνδρας άνοιξε πυρ σε τουλάχιστον οκτώ διαφορετικές τοποθεσίες σε προάστια της πόλης Φοίνιξ. Οι επιθέσεις διαδέχονταν η μια την άλλη και έγιναν μέσα σε χρονικό διάστημα μιάμισης ώρας.

Συνολικά τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες, ένας εκ των οποίων υπέκυψε, ενώ τα υπόλοιπα εννέα θύματα υπέστησαν ελαφριά τραύματα, ορισμένα από θραύσματα γυαλιών.

«Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν τα κίνητρα, ούτε έχουμε καμιά ιδέα τι σκεφτόταν ο άνθρωπος αυτός όταν διέπραξε αυτές τις ενέργειες», είπε ο Μπράντον Σέφερτ, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Πιόρια, προάστιο του Φοίνιξ.

«Προφανώς θέλουμε να εξιχνιάσουμε την υπόθεση, καθώς πολύς κόσμος φοβάται, πολύς κόσμος τραυματίστηκε», πρόσθεσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε σε εσωτερικό χώρο, εξαιτίας του καύσωνα (48° βαθμοί Κελσίου) χθες το απόγευμα στην περιοχή του Φοίνιξ.

#BREAKING: 9 people taken to hospital after shootings throughout West Valley; suspect in custody https://t.co/IkOqGf3cpZ pic.twitter.com/idok4WafTg

— azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) June 17, 2021