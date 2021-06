E.E. – AstraZeneca: Δύο «αναγνώσεις» για την απόφαση του δικαστηρίου

Βελγικό δικαστήριο εξέδωσε σήμερα απόφαση, σύμφωνα με την οποία η φαρμακευτική εταιρεία ΑstraΖeneca είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στην Ε.Ε. 50 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά της Covid19, σε τρία στάδια ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, διαφορετικά η εταιρεία θα υποστεί κυρώσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Πρωτοδικείο των Βρυξελλών αποφάσισε να εγκρίνει προσωρινά μέτρα στην υπόθεση που ασκήθηκε κατά της AstraZeneca από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο ζητάει από την AstraZeneca να χορηγήσει επειγόντως 15 εκατομμύρια δόσεις ως τις 26 Ιουλίου, 20 εκατομμύρια δόσεις ως τις 23 Αυγούστου και 15 εκατομμύρια δόσεις ως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις προθεσμίες παράδοσης, η AstraZeneca θα πρέπει να καταβάλει πρόστιμο 10 ευρώ ανά δόση που δεν έχει παραδοθεί.

Η απόφαση του δικαστή σχετικά με τα προσωρινά μέτρα βασίζεται στο γεγονός ότι η AstraZeneca διέπραξε «σοβαρή παράβαση» των συμβατικών της υποχρεώσεων με την ΕΕ. Το δικαστήριο κρίνει επίσης ότι η AstraZeneca θα έπρεπε να έχει καταβάλει όλες τις προσπάθειες για την παράδοση των εμβολίων εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων παραγωγής σε βρετανικό έδαφος, που αναφέρονται ρητά στη σύμβαση, ειδικά λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στις παραδόσεις στην Ε.Ε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης λέγοντας: «Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει τη θέση της Επιτροπής: η AstraZeneca δεν τήρησε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη σύμβαση. Είναι καλό να βλέπουμε ότι αυτό το επιβεβαιώνει ένας ανεξάρτητος δικαστής. Αυτό δείχνει ότι η ευρωπαϊκή εκστρατεία εμβολιασμού όχι μόνο προσφέρει καθημερινά στους πολίτες, αλλά αποδεικνύει και ότι έχει ιδρυθεί πάνω σε μια ορθή νομική βάση».

Good results for Europe!

The court judgment ordering AstraZeneca to deliver to us rapidly 50 million doses is good news for our vaccination campaign. It is also a clear recognition that our Advance Purchase Agreements have a sound legal basis.

Our vaccines strategy delivers. https://t.co/wD8OeR8vjy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 18, 2021