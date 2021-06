Τουρκία: Πάνω από 4 εκατ. λίτρα βλέννας «καθάρισαν» οι αρχές στη Θάλασσα του Μαρμαρά

Πάνω από τέσσερα εκατ. λίτρα θαλάσσιας βλέννας σε 11 ημέρες έχουν περισυλλέξει οι τουρκικές αρχές από τη Θάλασσα του Μαρμαρά, που τις τελευταίες εβδομάδες έχει βρεθεί στο επίκεντρο μείζονος περιβαλλοντικής κρίσης στην Τουρκία.

Σύμφωνα τον αρμόδιο Τούρκο υπουργό, Μουράτ Κουρούμ οι επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε 255 διαφορετικά σημεία, έχοντας συλλέξει 4,202 κυβικά μέτρα βλέννας (δηλαδή πάνω από 4,2 εκατ. λίτρα).

The image of mucilage, which seriously threatens the ecosystem of the Marmara Sea, taken with SPOT satellite, dated 10 June 2021… @uhuzam @AirbusSpace pic.twitter.com/jEvFgjP783

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ίδιος, από τους ελέγχους του κράτους στο πλαίσιο του καθαρισμού, έως και την Παρασκευή είχαν επιβληθεί πρόστιμα συνολικά 12.8 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών (περίπου 1,5 εκατ. δολάρια) κατά επιχειρήσεων που δεν τηρούσαν την περιβαλλοντική νομοθεσία.

A diver team shots intense mucilage under the Marmara Sea. The team monitored the situation at a depth of 30 meters (98 feet) off the Tavsan Island, also known as Neandros Island. It was observed the visibility was near zero.https://t.co/1j1sBixYqG

🎥: Şebnem Coşkun pic.twitter.com/PZR0jZkpzq

— Anadolu Images (@anadoluimages) June 16, 2021